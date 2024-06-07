ヴィヴィアンウエストウッド ラウンド長財布

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夏休み期間中により値下げ中です。上質なレザー素材にヴィヴィアンウエストウッドのロゴメタルが光る高級感あふれるデザインですカードも多く入れることができ、ビジネスも普段使いにも活躍します。自分で使うのももちろん大切な人へのプレゼントにもおすすめです！使う予定がなくなったため出品致します。おそらく新品では今ある中で最安価格になるのではないかと思います。商品番号51050023-BKブランド名VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド素材本革対象メンズサイズ・重量約横190×縦95厚み25mm仕様札入れ×3、カード入れ×12、小銭入れ（ファスナー）×1、ポケット×2付属品ブランド専用ボックスカラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布柄・デザイン...無地希望小売価格…55,000円高価な商品なのでできる限りの梱包をしてお届けします！値下げにつきましては、コメントにて相談をさせていただけたらと思います。#ヴィヴィアンウエストウッド#財布#ブランド素材...本革カラー...ブラック柄・デザイン...無地カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布