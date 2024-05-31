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限定品 Ace. × Disney ミッキーマウス スーツケース 美品
商品番号 Q54251956922
商品名

限定品 Ace. × Disney ミッキーマウス スーツケース 美品
ブランド名 エース
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入ok！24時間以内発送いたします！こちら限定品です！ACE.×Disney（エース×ディズニー）コラボミッキーマウススーツケースキャリーバッグ機内持込可能サイズ目立った汚れやダメージなく美品ですが、底下に角擦れあります。(画像6枚目)。その他ご不明な点がございましたら購入前にコメントよろしくお願いします。エースからミッキーマウスが初めて登場したディズニー映画「蒸気船ウィリー」公開当時のニューヨークがモチーフの「クラシカル『ミッキー』スーツケース」を限定発売。国際線と100席以上の国内線の機内持込に対応。真鍮風のエンブレム、ファスナーヘッドもミッキーマウス、内装生地はニューヨークのビル群と五線譜を描いた外装から内装まで全てこだわったスーツケースです。カラー…赤レッドサイズ…約34×25×54cm（容量32ℓ）素材…ポリカーボネート、ABS混合樹脂重量…3.3Kg
http://narcologia.ru/goods/ordering750679.html
http://narcologia.ru/goods/assessor457003.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral247832.html

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