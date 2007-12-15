☆在庫処分 Nazareth Store カトリックゴール ベットバッグ 881

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補足説明：NazarethStoreカトリックゴールドロザリオネックレスマットストーンビーズグリーン10mmパールラウンドビーズ奇跡的なメダル\u0026クロス-ベルベットバッグ881複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：グリーンストーンロザリオビーズパールビーズネックレス、聖体拝領ロザリオ、全長20インチ。合金亜鉛製のクロス、メダル、チェーン、金メッキは非常に耐久性に優れており、腐食や変色を防ぎます。ミレニアムクロス、メダル、チェーンは合金亜鉛製で、金メッキが施されており、腐食や変色を防ぎます。6◆7mmビーズと8mmパールのミステリーダブアウトビーズは、毎日の信仰を思い出させてくれる素晴らしいデザインです。日常使用中に持ち続けることができます。スピリチュアルジュエリービーズは、祈り瞑想ロザリオや宗教的なネックレスとして使用されています。誕生日、堅信礼、初聖体拝領、洗礼などのあらゆる機会に最適な贈り物です。友人や家族への贈り物に最適です。グリーンストーンロザリオビーズパールビーズネックレス、聖体拝領ロザリオの全長21インチ。ミレニアムクロス、メダル、チェーンは合金亜鉛製で、非常に丈夫な金メッキで腐食や変色を防ぎます。50年のロザリオと6◆7mmのビーズと8mmのパールミステリーの信仰を思い出させる素晴らしいものです。毎日の使用中にしっかりと固定できるデザインです。美しい8mmの天然石ビーズ。10mmのラウンドパールイミテーションビーズ。日常の使用中にしっかりと固定できるように設計されています。ロザリオの長さ21インチ、十字架サイズ1.6インチ、エレガントなベルベットバッグに梱包され、ギフトや保管に最適です。スピリチュアルジュエリービーズは、祈りの瞑想のロザリオや宗教的なネックレスとして使用されています。誕生日、確信、初聖体拝領、洗礼、友人や家族への完璧な贈り物です。ブランドなど ：//Nazareth梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解