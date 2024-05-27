トランスフォーマー　ビーストウォーズ　メガトロン

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商品詳細
当時購入し、暗所にて保管していました未開封品ですがテープが劣化で剥がれています古いもののため箱に劣化あります
http://narcologia.ru/goods/competitive291781.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate878248.html
http://narcologia.ru/goods/revamp803722.html
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