美品✨コトゥー ニットワンピース グリーン 切替 プリーツ風 ウール 40 ...

ご覧頂きまして誠に有難う御座います✨□ブランドコトゥーCOTOO□アイテムについてコトゥーのニットワンピース＊美しいフレアの広がりが女性らしいです。鮮やかなグリーンカラーが素敵です。お出かけ、お食事会などにぴったりです。□素材表地 毛94%ナイロン4%ポリウレタン1%ポリエステル1%裏地 ポリエステル100%□カラー・柄グリーン◯コンディション✨美品✨傷や汚れなどなく、綺麗な状態でお勧めです。◯サイズ(cm)表記サイズ 40サイズ肩幅35cm身幅41cm袖丈48cm着丈 103cm※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。※撮影で使用している小物は付属しませんので、ご了承下さい。他にも魅力的な商品を出品しておりますので、是非ご覧下さい。以下より出品一覧をご覧頂けます。↓#HR＠出品一覧ワンピースをお探しの方は↓#HR＠ワンピースLサイズの商品をお探しの方は↓#HR＠Lサイズ#ワンピース #コトゥーy575袖丈···七分袖カラー···グリーン季節感···春、秋、冬



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