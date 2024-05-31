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美品✨コトゥー ニットワンピース グリーン 切替 プリーツ風 ウール 40
商品番号 R77220173207
商品名

美品✨コトゥー ニットワンピース グリーン 切替 プリーツ風 ウール 40
ブランド名 コトゥー
特別価格 税込 2,693 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠に有難う御座います✨□ブランドコトゥーCOTOO□アイテムについてコトゥーのニットワンピース＊美しいフレアの広がりが女性らしいです。鮮やかなグリーンカラーが素敵です。お出かけ、お食事会などにぴったりです。□素材表地　毛94%ナイロン4%ポリウレタン1%ポリエステル1%裏地　ポリエステル100%□カラー・柄グリーン◯コンディション✨美品✨傷や汚れなどなく、綺麗な状態でお勧めです。◯サイズ(cm)表記サイズ　40サイズ肩幅35cm身幅41cm袖丈48cm着丈　　　103cm※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。※撮影で使用している小物は付属しませんので、ご了承下さい。他にも魅力的な商品を出品しておりますので、是非ご覧下さい。以下より出品一覧をご覧頂けます。↓#HR＠出品一覧ワンピースをお探しの方は↓#HR＠ワンピースLサイズの商品をお探しの方は↓#HR＠Lサイズ#ワンピース　#コトゥーy575袖丈···七分袖カラー···グリーン季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/freshman316656.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless245059.html
http://narcologia.ru/goods/diamond206558.html

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