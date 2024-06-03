新品未使用 SNIDEL バリエロゴトートバッグ

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商品詳細
新品未使用SNIDELスナイデルバリエロゴトートバッグ¥12,100税込【キャッチーなロゴ刺繍が目を引く定番人気のハンドバッグ】【Design/Styling】毎回登場のたびに人気を集める「SNIDEL」ロゴ刺繍入りトートバッグ。今季はシーズンムード溢れる素材を使用しバリエーションでご用意しました。付属のストラップを装着すればショルダーにもできる便利な2WAYデザイン。ふっくらとした中綿ダウン素材と、表情のあるエコファーをバリーエーションで使用したアイボリー、ベージュ、ブルーの3色展開でお届けします。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。お値下げ不可詰め物なしでコンパクトにして発送します
http://narcologia.ru/goods/pompous839323.html
http://narcologia.ru/goods/freshman78556.html
http://narcologia.ru/goods/preference945038.html
バリエロゴトートバッグ
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国内即発【SNIDEL】バリエロゴトートバッグ 2WAY 中綿ダウン素材 ...
新品未開封 今期新作 スナイデル バリエロゴトートバッグ-
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