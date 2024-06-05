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【新品】レスポートサック　　リックサック#E20
商品番号 T26772328146
商品名

【新品】レスポートサック　　リックサック#E20
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LeSportsac(レスポートサック)トート\u0026リックサック　2way背中のポケットファスナーを開ければキャリーバックになります。軽く　丈夫　たくさん入るので使い勝手抜群です。サイズ　約縦35.0横33.0マチ14.0cmストラップ　約43/80.0cm重さ　約440g※測る位置によりサイズには多少の誤差が生じる場合がございます。素材　ポリエステル仕様　ファスナー開閉、メッシュ　内ポケット4、ファスナー　外ポケット2、外ポケット2※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。コンパクトに畳んで発送させて頂きますので御了承下さい沖縄と北海道への発送が高いですから、2000円の送料が必要です。ご了承ください。
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