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EASTPAK キャリーバッグ
商品番号 E55960418389
商品名

EASTPAK キャリーバッグ
ブランド名 イーストパック
特別価格 税込 7,641 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イーストパック　キャリーバッグ(スーツケース)数年前に購入し、2回使用しました。素人保管のためご理解お願いします。【サイズ】横約:35cm縦約:55cm(ハンドル含まず)奥行:約20cm※素人採寸のため、誤差はご了承ください。即購入OK気軽にコメントください。
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