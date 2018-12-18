EASTPAK キャリーバッグ

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商品詳細
イーストパック キャリーバッグ(スーツケース)数年前に購入し、2回使用しました。素人保管のためご理解お願いします。【サイズ】横約:35cm縦約:55cm(ハンドル含まず)奥行:約20cm※素人採寸のため、誤差はご了承ください。即購入OK気軽にコメントください。
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