総柄ポロシャツ【L】昭和レトロ 額縁デザイン ヴィンテージ 長袖 ストリート

No.a3312y#クマ70のショップへようこそ♩↑他の古着もチラッと覗いてみませんか？('ω')ノ#790円以下おまとめ始めました♩790円以下の商品をご購入された方に限り2点目（790円以下）は✨半額✨でさらに590円以下商品を1点プレゼント♥例：790円＋395円（半額分）＋0円（プレゼント）☆1点物が多数なので早い者勝ちです☆▼コメント無しで即購入OK！！▼値下げ交渉OK！！▼送料無料！！〜〜〜☆☆＊＊☆☆＊＊☆☆〜〜〜◎ブランド↪︎ladiesfashion◎商品説明↪︎全体的に毛玉がありますが、まだまだ着用していただけると思います♡その他、目立った傷や汚れはありません☆写真にてご確認ください(^^♪ビンテージ vintage Y2K☆ポケット…無し☆ストレッチ…有り☆裏地…無し◎カラー↪︎赤緑青 ネイビー 紺(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ♡)◎サイズ（平置きで採寸）単位:㎝↪︎着丈56.5／肩幅40／身幅49／袖丈47／裄丈67▶素人採寸になります。若干の誤差は、ご了承ください。◎素材↪︎アクリル▶購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。(こちらの不備などによる場合は、返品対応をとらせていただきます)▶保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。▶中古品、ヴィンテージにご理解のある方のみお願いします。▶神経質な方はご購入をお控え下さい。▶メルカリ便は【らくらく⇔ゆうゆう】変更する場合があります。☆当店では他にも多くの各種ブランド商品を取り扱っております！メンズ・レディース・キッズ・大きいサイズ・小さいサイズ・トップス・カットソー・ボトムス・パンツ・デニム・オフィスカジュアル・デート・スーツ・フォーマル・ワンピース・スカート・ニット・セーター・トレーナー・スウェット・ジャージなど詳細はプロフィール欄に記載しています。不明な点、気になる点ございましたら、お気軽にコメント下さい♪最後までご覧頂きありがとうございます(＾◇＾)♡テイスト・シーン...カジュアル袖丈...長袖柄・デザイン...総柄$$1500



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