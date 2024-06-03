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美品　yaeca ヤエカ　半袖　ブラウス　シャツ　ブランド　白　麻　リネン
商品番号 K63790899912
商品名

美品　yaeca ヤエカ　半袖　ブラウス　シャツ　ブランド　白　麻　リネン
ブランド名 ヤエカ
特別価格 税込 1,785 円
在庫状況 あり

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商品詳細

yaecaボートネックブラウス　Sサイズ着丈　60cm身幅　45cm肩幅　34cm袖丈　20cm素材麻100%横にボタンが有りおしゃれで麻100%なので肌触りも気持ち良くサラッと涼しいです⭐︎色味も白なので場所を選ばず色んな所に着ていけます！数回使用、その後保管しておりました！まだまだ使用して頂けますので着て頂けると嬉しいです(﹡ˆoˆ﹡)ゴーシュグランママドーターエヴァムエヴァ　evamevaフォグリネンワーク　foglinenworkコズミックワンダー　cosmicwonder
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