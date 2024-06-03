美品　yaeca ヤエカ　半袖　ブラウス　シャツ　ブランド　白　麻　リネン

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yaecaボートネックブラウス Sサイズ着丈 60cm身幅 45cm肩幅 34cm袖丈 20cm素材麻100%横にボタンが有りおしゃれで麻100%なので肌触りも気持ち良くサラッと涼しいです⭐︎色味も白なので場所を選ばず色んな所に着ていけます！数回使用、その後保管しておりました！まだまだ使用して頂けますので着て頂けると嬉しいです(﹡ˆoˆ﹡)ゴーシュグランママドーターエヴァムエヴァ evamevaフォグリネンワーク foglinenworkコズミックワンダー cosmicwonder