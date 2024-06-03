コエル　スクエアジャガードキャミソール　ブラック

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商品詳細
素材とサイズは写真5枚目でご確認お願いします。4、5枚目写真は公式ショップからお借りしています。2ヶ月前ぐらいに購入しましたがなかなか着る機会がなかったので出品いたします。こちらはすでに完売商品のようです！¥26,400（税込）1枚でキャミソールとしても、秋からはレイヤードしても使えます☻※一度試着してそのまま保管していましたので、完璧を求められる方はご購入をお控えくださいませ。※発送時はコンパクトに畳んで送らせていただきますので宜しくお願いいたします。柄・デザイン···ドットカラー···ブラック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/evaporation652524.html
http://narcologia.ru/goods/kindness662905.html
http://narcologia.ru/goods/capitation928708.html
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