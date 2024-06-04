即購入⭕️ mideal マイディールクロップドジップベスト　アイボリー

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1度外で使用しました。洗濯しクローゼットにて自宅で保存しておりました。目立った傷や汚れ等はございません。実際に着用してから自分のパーソナルカラーと合わないと感じ、出品しました。多少のお値下げも考えていますのでお気軽にコメントください。■POINTクロップド丈でトレンド感のあるニットベスト。春夏、キャミワンピースやワンピースのコーデにプラスできるアイテムです。…………………………………透け感：なし伸縮性：あり裏地：なし…………………………………model情報162cm【 ATTENTION 】・アテンションタグや洗濯表示を必ずご確認の上、ご使用下さい。・ご覧のモニター環境や撮影環境により、実物の商品と多少色味が異なって見える場合がございます。・サイトに表示されているカラー名、商品名は実際のお届け商品のタグに記載されているカラー名、商品名と異なる場合がございます。また表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。サイズ着丈身幅肩幅F454843.5素材：レーヨン50%ポリエステル28%ナイロン 22%原産国：中国品番：189917アイボリー ベージュ イエベ ブルベ snidelマイディール 大人 夏服 トップス ハーフジップ ニット生地