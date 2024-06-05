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briefing ポロシャツ　レディース
商品番号 H28787696436
商品名

briefing ポロシャツ　レディース
ブランド名 ブリーフィング
特別価格 税込 3,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終お値下げ！！！！！！袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏ブリーフィング　ポロシャツサイズ　Mカラー···ネイビー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬定価18,700円紛らわしくて申し訳ありませんが最後の写真のカラー(ネイビー)になります！
http://narcologia.ru/goods/septet475319.html
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