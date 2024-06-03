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【新品】 freneタグ付き　フレンチスリーブスカラップブラウス　ブラック
商品番号 D34519710863
商品名

【新品】 freneタグ付き　フレンチスリーブスカラップブラウス　ブラック
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度試着しましたが、似合わないのでお譲りします。タグ付き新品です。定価6600円他にもfreneのお品出してるので、ぜひご覧ください⭐︎#siki_room♡【サイズガイド】身丈：60cm　身幅：55cm　裄丈：28cm　※平置き採寸です。多少1〜２cmの誤差がある場合がございます。　予めご了承ください。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/monophonic901212.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical629201.html
http://narcologia.ru/goods/seamless307529.html
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