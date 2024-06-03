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- 【新品】 freneタグ付き フレンチスリーブスカラップブラウス ブラック
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商品詳細
一度試着しましたが、似合わないのでお譲りします。タグ付き新品です。定価6600円他にもfreneのお品出してるので、ぜひご覧ください⭐︎#siki_room♡【サイズガイド】身丈：60cm 身幅：55cm 裄丈：28cm ※平置き採寸です。多少1〜２cmの誤差がある場合がございます。 予めご了承ください。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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