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1528 黒×ゴールド　ラメレース　トップス　M〜L
商品番号 F11037937286
商品名

1528 黒×ゴールド　ラメレース　トップス　M〜L
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1528黒×ゴールドラメレース　トップス　M〜L柄・デザイン···レースカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬黒レースの中に少しゴールドが入ってゴージャス感の有る、繊細なレースです素材ポリエステル100%サイズ(平置きで)ドルマンスリーブなので背中心から袖口まで　50cm身幅70cm着丈52cm裾幅　74cm袖口22cm
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