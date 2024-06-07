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ダントン　ギンガムチェック　シャツ　34
商品番号 X59182683488
商品名

ダントン　ギンガムチェック　シャツ　34
ブランド名 ダントン
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖数年前に購入しました。中古品ということにご理解のうえご購入のご検討お願いします。
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