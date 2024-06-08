【クロシェ】レディース　トップス　シャツ　ブラウス　チュニック　ホワイト　ドット

数ある商品の中からご閲覧いただきありがとうございます！☆お得なフォロー割引、まとめ割ございます。お気軽にお声掛けくださいませ。☆1点物なので早い物勝ちです♪他にもたくさん出品しておりますので是非ご覧ください^^#ずみさんの古着shop☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️◻︎カラー/ホワイト(色は写りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承くださいませ)◻︎ブランドCLOCHE◻︎素材写真をご確認くださいタグ記載なし 印字ミス？◻︎サイズ/記載なしFとしますレディース 肩幅/約35㎝身幅/約45㎝着丈/約52㎝袖丈/約44㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。状態【美品】◻︎注意事項❤︎落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します♪❤︎こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。❤︎発送方法は定形郵便などできるだけご希望の発送いたしますので、ご希望がありましたらお気楽にお申し付けください♪❤︎保管上または梱包でのシワはご容赦ください。❤︎確認は人間が行なっているため、汚れ等の見落としはご容赦くださいませ。また特に状態に敏感な方のご入札はお控えくださいm(__)m❤︎商品デザイン、状況には主観を伴う表現および受け止め方に個人差がございます。❤︎不明な点がございましたらお気楽にご質問ください^^管理番号 1057



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