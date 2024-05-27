香炉　龍泉窯香炉 :XG8-1

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龍泉窯 純銀龍彫火屋 香炉』 ｜骨董品買取 緑和堂 龍泉窯 純銀龍彫火屋 香炉』 ｜骨董品買取 緑和堂

◾️商品について綺麗な薄い青梅色に発色した青磁香炉でございます。清澄な釉調の滑らかな肌や、薄い青梅色合いが大変魅力的な逸品となります。柔らかな曲線、デザインが非常に美しく、見るものの心を穏やかにさせる龍泉窯泉三足香炉でございます。◾️汚れ・傷等￼画像8をご覧くださいませ。2箇所に欠けと自然のニュウがございます。経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。サイズ高さ：8.6cm口部直径：約8.8cm重さ；273g■ご購入の前に個人の自宅保管品につき、中古品としての経年劣化等はご了承ください。何卒、ご理解、ご了承のもと画像閲覧にて、ご検討、ご購入して頂けましたら助かります。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#印籠#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#書#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像