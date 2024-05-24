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新品タグ付★クローバーリーフ　綿麻フレンチスリーブトップスブラウス F
商品番号 G70391316775
商品名

新品タグ付★クローバーリーフ　綿麻フレンチスリーブトップスブラウス F
ブランド名 クローバーリーフ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品タグ付★クローバーリーフ（LOVERSLANE45）綿麻フレンチスリーブトップスブラウスFサイズブラックです。とても素敵な綿麻のトップス黒です。フレンチスリーブがとてもエレガントで上品です。しっかりとした綿麻素材で、さらりとして、とても着やすそうです。一目惚れして購入したまま、お蔵入りしておりました。どなたかいかがでしょうか？表記サイズ：フリーサイズFREESIZE着丈約：50センチ脇幅：約49センチ麻55％、綿45％※お値下げご容赦くださいませ。新品未使用ですが、家庭保管の品ですので、ご理解ある方のみよろしくお願いいたします。レディースLサイズMサイズLLサイズXLサイズトップスデザインブラウスインナージャケットインナーブラウス半袖カットソーノースリーブ黒ブラウス半袖ブラウスフレンチスリーブ素材···コットン麻カラー···ブラック柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/unusable734674.html
http://narcologia.ru/goods/Addict919918.html
http://narcologia.ru/goods/providence971694.html
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