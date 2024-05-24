新品タグ付★クローバーリーフ　綿麻フレンチスリーブトップスブラウス F

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新発売】 エブール ポプリンブラウス シャツ/ブラウス(七分/長袖 ...



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新品タグ付★クローバーリーフ（LOVERSLANE45）綿麻フレンチスリーブトップスブラウスFサイズブラックです。とても素敵な綿麻のトップス黒です。フレンチスリーブがとてもエレガントで上品です。しっかりとした綿麻素材で、さらりとして、とても着やすそうです。一目惚れして購入したまま、お蔵入りしておりました。どなたかいかがでしょうか？表記サイズ：フリーサイズFREESIZE着丈約：50センチ脇幅：約49センチ麻55％、綿45％※お値下げご容赦くださいませ。新品未使用ですが、家庭保管の品ですので、ご理解ある方のみよろしくお願いいたします。レディースLサイズMサイズLLサイズXLサイズトップスデザインブラウスインナージャケットインナーブラウス半袖カットソーノースリーブ黒ブラウス半袖ブラウスフレンチスリーブ素材···コットン麻カラー···ブラック柄・デザイン···無地