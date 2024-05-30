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【美品】 ディーゼル デニムバッグ ハンドバッグ ロゴ シルバー金具 レザー 黒
商品番号 W82858347594
商品名

【美品】 ディーゼル デニムバッグ ハンドバッグ ロゴ シルバー金具 レザー 黒
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#うさぎのお店バッグ#うさぎのお店リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。✅アイテムDIESEL　ディーゼル　デニムバッグ　ハンドバッグ　トートバッグ　ロゴ　シルバー金具　デニム　レザーブラック　黒　おでかけ　散歩　デート✅サイズ　タテ　15cmヨコ　33cmマチ　10cmハンドル高さ20cm平置き実寸。着画はお断りいたします。✅商品情報付属品：なし　カラー：ブラック　黒　ゼブラ　総柄素材：デニム程度：内側に汚れありますが、大きく目立つ傷や汚れはありませんので、まだまだ末長くご使用いただけます！管理番号：0722-0827-7821-226✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・目立つ傷や汚れなどはありませんが自宅保管品になります。・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。・自宅保管なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。ハイブランドからミドルブランドまで様々な商品を取り扱っております。一度遊びに来ていただければと思います♪#うさぎのお店
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