仮面ライダー 昭和 指人形 ソフビ フィギュア

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商品詳細
中古、自宅保管仮面ライダーの昭和ライダーのセットです。コレクションしていたものを出品します。多少の傷等あるものもありますので、ご理解頂ける方でお願いします。なかなか今は無い当時品となります。ショッカーライダー仮面ライダーV3仮面ライダーZO仮面ライダーアマゾンシャドームーンシャドームーン(タイプ別)#仮面ライダー#昭和ライダー#石ノ森章太郎#仮面ライダーソフビ#仮面ライダーフィギュア#仮面ライダー指人形
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