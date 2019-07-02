仮面ライダー 昭和 指人形 ソフビ フィギュア

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中古、自宅保管仮面ライダーの昭和ライダーのセットです。コレクションしていたものを出品します。多少の傷等あるものもありますので、ご理解頂ける方でお願いします。なかなか今は無い当時品となります。ショッカーライダー仮面ライダーV3仮面ライダーZO仮面ライダーアマゾンシャドームーンシャドームーン(タイプ別)#仮面ライダー#昭和ライダー#石ノ森章太郎#仮面ライダーソフビ#仮面ライダーフィギュア#仮面ライダー指人形