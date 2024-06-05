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- 【新品・未使用】フロントオープン式キャリーケースSサイズ39L
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商品詳細
定価12,560円サイズを誤って購入してしまったため出品致します。撮影のために一度ダンボールから出しました。入っているダンボールをそのまま使って発送します。フロントオープン、USBポート付きのキャリーケースです。サイズは画像5枚目を参照ください。機内持ち込みキャリーケースフロントオープンバージョンアップ！前開きスーツケースUSBポート付きキャリーケースSサイズキャリーバッグ5カラー選ぶ1-3日用大容量多収納ポケットトランク修学海外国内旅行スーツケース容量···0〜40Lカラー···ホワイト
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