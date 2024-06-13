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夢展望 ネクタイ付きシャツブラウス
商品番号 T68814223428
商品名

夢展望 ネクタイ付きシャツブラウス
ブランド名 夢展望
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年ほど前に公式通販にて購入したものです。1.2回ほど着用しました。汚れほつれ等は見当たりませんサイズはLLサイズですが、普段M/Lサイズを着ている私でも丁度いいくらいだったので大きすぎる事はないと思います＞_＜他にも気になることありましたらコメントによろしくお願い致します。地雷系サブカル系量産型病みかわ
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