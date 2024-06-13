夢展望 ネクタイ付きシャツブラウス

1年ほど前に公式通販にて購入したものです。1.2回ほど着用しました。汚れほつれ等は見当たりませんサイズはLLサイズですが、普段M/Lサイズを着ている私でも丁度いいくらいだったので大きすぎる事はないと思います＞_＜他にも気になることありましたらコメントによろしくお願い致します。地雷系サブカル系量産型病みかわ



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