ETRO エトロ ペイズリー柄トップス

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23SS新作 ETRO/エトロ☆ペイズリー柄 透け感 シースルートップス (ETRO ...



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アイコニックなペイズリー柄をリミックス。進化するエトロの宇宙。【22 ...



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☆お値下げしました☆ナイロン93%ポリウレタン7%の素材で同素材の裏地がついております。伸縮性があり着心地は軽いです。さらっとした透け感がある生地ですが、裏がついておりますので、キャミソールは重ねなくても気にならず使いやすいと思います。サイズ表記は44ですが、Mサイズまでの方におすすめします。小さめです。目立った傷、汚れはないと思われますが個人の自宅保管品であることをご了承頂ける方のみお取引をお願い致します。シワはつきにくいので、発送時はコンパクトに畳んで送らせて頂きます。