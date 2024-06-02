アンティーク　ブラウス①

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商品詳細
アンティークショップにて2年前に購入いたしました。ヨーロッパのどちらのものかは不明です。レースが美しく、しっかりした素材です。⚠️所々、サビかと思われる小さな汚れがございます。アンティークの好きな方、古着にご理解いただける方、どうぞ宜しくお願いいたします。⭕️カラー ホワイト⭕️素材 多分コットンかと思います。⭕️サイズ肩幅 約30cm袖丈 約30cm着丈 約53cm身幅 約45〜50cmギャザーをひろげる素人採寸ですので、多少の誤差がございます。コンパクトに折り畳み、発送いたしますのでご了承下さい。#アンティーク#フランスアンティーク#ヴィンテージ#ヨーロッパ#antique#Europa#アンティークブラウス#フランス#ルーマニア
http://narcologia.ru/goods/conception524657.html
http://narcologia.ru/goods/perforce856765.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild390552.html
フランスアンティークブラウス１
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