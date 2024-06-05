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ディオールスポーツ　トップス
商品番号 C11039423274
商品名

ディオールスポーツ　トップス
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスチャンディオールスポーツトップスサイズ　M素材　麻100%カラー···オレンジ数十年前に、東京の百貨店で購入したものです。当時、ディオールスポーツの服はとても人気がありました。デザインがシンプルで、すっきりしています。使用感はありますが、素材がいいので、まだ充分着られます。個人保管ですので、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/organization883162.html
http://narcologia.ru/goods/procurement230533.html
http://narcologia.ru/goods/stage240997.html
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