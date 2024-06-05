ディオールスポーツ　トップス

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クリスチャンディオールスポーツトップスサイズ M素材 麻100%カラー···オレンジ数十年前に、東京の百貨店で購入したものです。当時、ディオールスポーツの服はとても人気がありました。デザインがシンプルで、すっきりしています。使用感はありますが、素材がいいので、まだ充分着られます。個人保管ですので、神経質な方はご遠慮下さい。