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デニムシャツ
商品番号 L27101727038
商品名

デニムシャツ
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地素材···デニムカラー···ブルー袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬DESELのデニムシャツです。何枚もデニムシャツがあり、なかなか着る出番がない為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。生地が薄めなので、夏でと羽織としても着て頂けます。●サイズ：タグ表記XS　　　　　サイズは、9号です。●素材：写真にてご確認ください●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/moped640568.html
http://narcologia.ru/goods/financier499160.html
http://narcologia.ru/goods/calling575450.html
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