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柄・デザイン···無地素材···デニムカラー···ブルー袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬DESELのデニムシャツです。何枚もデニムシャツがあり、なかなか着る出番がない為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。生地が薄めなので、夏でと羽織としても着て頂けます。●サイズ：タグ表記XS サイズは、9号です。●素材：写真にてご確認ください●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。