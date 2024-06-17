完売品　SALON adam et rope　ボックスシルエットBIG Tシャツ



SALON adam et ropé / 【極上の肌ざわり】ボックスシルエットBIG T ...



SALON adam et ropé / 【極上の肌ざわり】ボックスシルエットBIG T ...



SALON adam et ropé / 【極上の肌ざわり】ボックスシルエットBIG T ...



SALON adam et ropé / 【極上の肌ざわり】ボックスシルエットBIG T ...



SALON adam et ropé / 【極上の肌ざわり】ボックスシルエットBIG T ...



SALON adam et ropé / 【極上の肌ざわり】ボックスシルエットBIG T ...



極上の肌ざわり】ボックスシルエットBIG T -CreamyCotton /クリーミー ...



SALON adam et ropé / 【極上の肌ざわり】ボックスシルエットBIG T ...



BOXシルエットシャツ



BOXシルエットシャツ|ADAM ET ROPE'(アダム エ ロペ)の通販｜アイルミネ



ADAM ET ROPÉ HOMME / 【agnes b. pour ADAM ET ROPE ...



BOXシルエットシャツ|ADAM ET ROPE'(アダム エ ロペ)の通販｜アイルミネ



BOXシルエットシャツ



Albini/アルビニ】オーガニック ポンチ ドロップショルダー ビッグ T ...



BOXシルエットシャツ|ADAM ET ROPE'(アダム エ ロペ)の通販｜アイルミネ

SALONadametrope サロン アダムエロぺ【極上の肌ざわり】ボックスシルエットBIGTシャツCreamyCottonクリーミーコットン定価：9,350円カラー：オフホワイトサイズ：FREE素材：ナイロン51%コットン49%ZOZOで購入後、一度着用のみ美品です☆しわになりにくく心地良い生地感で、どんなコーデにも合わせやすいTシャツです！■FABRIC自分にも地球にもやさしいオーガニックコットンを使用した「クリーミーコットン」素材。とろけるような肌触りは、一度味わったらやみつきに。繊細な毛の細さでベロアの様な上品な表面感に加え、なめらかでソフトな肌触り。天然素材なので肌に優しく、静電気を気にすることなく着られるのもうれしいポイント。とにかく心地良さがやみつきになります。■POINTCremyCottonから今までの素材よりも薄手の春夏素材を使用したシリーズが新たに登場。肌離れのよいボックス型のリラックスシルエットが特徴のオーバーサイズTシャツです。ゆったりとしたデザインはボディラインを拾わず、肌に張り付かないので夏も涼しく着られます。独特の表面感がラフな着こなしを叶えてくれる、これからの季節にぴったりの1枚。広すぎないクルーネックなのでクールで大人っぽい印象に見せてくれます。BEAUTY＆YOUTHUNITEDARROWS／ビューティーアンドユースユナイテテッドアローズIENA／イエナZARA／ザラlouren／ローレンTODAYFUL／トゥデイフルTOMORROWLAND／トゥモローランドSHIPS／シップスSpick\u0026Span／スピックアンドスパンRANDEBOO／ランデブーSTUDIOUS／ステュディオスURBANRESEARCH／アーバンリサーチemmi／エミUNITEDTOKYOユナイテッドトウキョウCANAL JEAN キャナルジーンsearoomlynnシールームリン