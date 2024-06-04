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イエナ IENA ブラウス シャツ ピンク ボタンダウン 綿100% 日本製
商品番号 B97127484975
商品名

イエナ IENA ブラウス シャツ ピンク ボタンダウン 綿100% 日本製
ブランド名 ヴェルメイユパーイエナ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入、大歓迎です(*^^*)クローゼット整理のため出品します。#すっこアイテム　で他の商品もご覧いただけます＼(^o^)／おまとめ割もしております！お気軽にお声掛けください(^^)【商品説明】ボタンダウンコットンシャツ☘️ブランド　VERMEILpariena/ヴェルメイユパーイエナ☘️カラー　ピンク☘️デザイン　ボタンダウン、長袖流行り廃りのない、定番デザインのBDシャツで、長く着用していただけるかと思います。☘️サイズ　36着丈　69cm身幅　48cm肩幅　39cm袖丈　58cm（平置きサイズ。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。）☘️素材　コットン　綿　100%比較的美品ですが、胸ポケットの糸が少し黒くなってます。（７枚目の写真をご参照ください。）※小さく折りたたんでの発送となりますこと、またユーズド品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。MHL　SHIPS　BEAMS　IENA　MilaOwenSpickandSpan　JOURNALSTANDARD　UNITEDARROWSTOMORROWLAND　URBANRESEARCH　NANOUNIVERSE　HUMANWOMANなど、お好きな方にもおすすめです(^^★
http://narcologia.ru/goods/Sydney989149.html
http://narcologia.ru/goods/ordering346379.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming973092.html
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