- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- イエナ IENA ブラウス シャツ ピンク ボタンダウン 綿100% 日本製
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。即購入、大歓迎です(*^^*)クローゼット整理のため出品します。#すっこアイテム で他の商品もご覧いただけます＼(^o^)／おまとめ割もしております！お気軽にお声掛けください(^^)【商品説明】ボタンダウンコットンシャツ☘️ブランド VERMEILpariena/ヴェルメイユパーイエナ☘️カラー ピンク☘️デザイン ボタンダウン、長袖流行り廃りのない、定番デザインのBDシャツで、長く着用していただけるかと思います。☘️サイズ 36着丈 69cm身幅 48cm肩幅 39cm袖丈 58cm（平置きサイズ。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。）☘️素材 コットン 綿 100%比較的美品ですが、胸ポケットの糸が少し黒くなってます。（７枚目の写真をご参照ください。）※小さく折りたたんでの発送となりますこと、またユーズド品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。MHL SHIPS BEAMS IENA MilaOwenSpickandSpan JOURNALSTANDARD UNITEDARROWSTOMORROWLAND URBANRESEARCH NANOUNIVERSE HUMANWOMANなど、お好きな方にもおすすめです(^^★
http://narcologia.ru/goods/Sydney989149.html
http://narcologia.ru/goods/ordering346379.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming973092.html
イエナ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（ピンク/桃色系）の通販 400 ...
SOKTAS OXボタンダウンシャツ（シャツ／ブラウス）｜VERMEIL par iena ...
イエナ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 7,000点以上 | IENAの ...
イエナ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 7,000点以上 | IENAの ...
追加》コットンシフォン ドビー シャーリングブラウス◇ | イエナ(IENA ...
イエナ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 7,000点以上 | IENAの ...
SOKTAS OXボタンダウンシャツ（シャツ／ブラウス）｜VERMEIL par iena ...
海外限定】 美品IENAリネンマドラスチェック柄パフスリーブカジュアル ...
セール】《追加》コットンブロードバックボタンシャツ◇（シャツ ...
SAINT JAMES / セントジェームス】 OUESSANT / ウェッソン ソリッド（T ...
イエナ ボートネック シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 78点 ...
イエナ IENA シャツ ブラウス ボタンダウン ノースリーブ 紺 ネイビー ...
コットンブロードポケットシャツ◇（シャツ／ブラウス）｜IENA（イエナ ...
http://narcologia.ru/goods/Sydney989149.html
http://narcologia.ru/goods/ordering346379.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming973092.html
イエナ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)（ピンク/桃色系）の通販 400 ...
SOKTAS OXボタンダウンシャツ（シャツ／ブラウス）｜VERMEIL par iena ...
イエナ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 7,000点以上 | IENAの ...
イエナ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 7,000点以上 | IENAの ...
追加》コットンシフォン ドビー シャーリングブラウス◇ | イエナ(IENA ...
イエナ シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 7,000点以上 | IENAの ...
SOKTAS OXボタンダウンシャツ（シャツ／ブラウス）｜VERMEIL par iena ...
海外限定】 美品IENAリネンマドラスチェック柄パフスリーブカジュアル ...
セール】《追加》コットンブロードバックボタンシャツ◇（シャツ ...
SAINT JAMES / セントジェームス】 OUESSANT / ウェッソン ソリッド（T ...
イエナ ボートネック シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 78点 ...
イエナ IENA シャツ ブラウス ボタンダウン ノースリーブ 紺 ネイビー ...
コットンブロードポケットシャツ◇（シャツ／ブラウス）｜IENA（イエナ ...