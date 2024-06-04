イエナ IENA ブラウス シャツ ピンク ボタンダウン 綿100% 日本製

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ご覧いただきありがとうございます。即購入、大歓迎です(*^^*)クローゼット整理のため出品します。#すっこアイテム で他の商品もご覧いただけます＼(^o^)／おまとめ割もしております！お気軽にお声掛けください(^^)【商品説明】ボタンダウンコットンシャツ☘️ブランド VERMEILpariena/ヴェルメイユパーイエナ☘️カラー ピンク☘️デザイン ボタンダウン、長袖流行り廃りのない、定番デザインのBDシャツで、長く着用していただけるかと思います。☘️サイズ 36着丈 69cm身幅 48cm肩幅 39cm袖丈 58cm（平置きサイズ。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。）☘️素材 コットン 綿 100%比較的美品ですが、胸ポケットの糸が少し黒くなってます。（７枚目の写真をご参照ください。）※小さく折りたたんでの発送となりますこと、またユーズド品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。MHL SHIPS BEAMS IENA MilaOwenSpickandSpan JOURNALSTANDARD UNITEDARROWSTOMORROWLAND URBANRESEARCH NANOUNIVERSE HUMANWOMANなど、お好きな方にもおすすめです(^^★