【新品未使用】マルニ ★ ステンシルバッグ ★ ホワイト ★ 巾着付き

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⚠️プロフ必読⚠️ご承諾された上でご検討ください\u003c(__*)\u003e購入意思のない方の「いいね」おやめください\u003c(__*)\u003e★MARNIMARKETSTENCILBAG★※2023年8月24日阪急公式オンラインで購入しました。予想より可愛らしく、年齢的に使いこなせないようで出品します。開封したのみの未使用品です。【サイズ】約W22cm×H22cm×D14cm【素材】本体：ポリプロピレン、牛革 ハンドル：ポリ塩化ビニル【原産国】コロンビア・巾着付き・タグ付きご検討くださる場合、店舗のような完璧なお品をお求めの方はお控えください。あくまでも自宅保管品という事と、一度人の手に渡ったものという事をご理解いただき納得された上でご購入ください。差し替え防止の為返品はお断りします。トラブルにならない気持ちの良いお取引が出来る方のみでお願いいたします。