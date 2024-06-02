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新品 marimekko CASH\u0026CARRY ショルダーバッグ ブラック
商品番号 F11799166886
商品名

新品 marimekko CASH\u0026CARRY ショルダーバッグ ブラック
ブランド名 マリメッコ
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

！！！複数割引・同梱割引～実施中～！！！複数ご購入で同梱可能な場合は、重複送料＋気持ちばかりですがお値引きさせて頂きます。コメントお待ちしております。新品marimekkoCASH\u0026CARRYBAGマリメッコキャッシュ\u0026キャリーショルダーバッグブラックです。軽量で取り扱いやすく、丈夫なナイロン素材を使用したショルダーバッグ。メインルームのほかに、アウトポケット、また背面にもスリムなジップポケットを搭載。使いやすいサイズ感もポイントです。カラー：ブラックサイズ：H21×W16×D6cmショルダー81-142cm素材：ナイロン100%内側ポケット：1個重量：225g新品未使用、紙タグあり、海外正規品を並行輸入した商品です。サプライヤー保護のため紙タグ裏面バーコードシールの取り除きがございます。（画像9枚目）カラビナ、ファスナー等輸送中にできるキズがございます。金具表面に僅かな剥がれがある場合がございます。らくらくメルカリ便ネコポスでの発送を予定しております。厚みを抑えたコンパクトな梱包になりますので、しわ等ご了承下さい。他の発送方法ご希望の場合はお問い合わせ下さい。
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