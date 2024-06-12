アーバンリサーチ　ドット　シャーリング　ロングワンピース　ブラック

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⚪︎コメントなし.即購入.まとめ買い大歓迎です！⚪︎アーバンリサーチURBANRESEARCHワンピースロングワンピドット.水玉シャーリング長袖ブラック.黒5回未満の着用です＊裏地あり後ろはホックで留めるタイプ紐が付属でついてるのでウエストでしぼったり、外してそのまま着用も可能です♪着丈123cm.身幅42cm素人寸法の為.誤差はご了承ください。フォーマルにも普段使いにも♪その他.多数出品してますのでまとめ買い歓迎です(^^＊)