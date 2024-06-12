リネン トレンチ ワンピース 黒 ベルト ロング Vネック サファリ エレガント

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※ご質問、ご購入はプロフィール必読後にて！※下記はブロック対象・プロフィール未読質問・値下げ交渉金額提示無し・大幅な値下げ交渉※当方の画像転用転載不可。※購入された時点で商品説明とプロフィールをご確認ご承諾いただいたものとし、お取り引き致します。商品説明、プロフィールに記載事項に不安、不服のある方、ご承諾いただけない方とはお取引できません。※質問、交渉中、値下げ後でも早い者勝ちです。■ブランド:AMBIENT定価17,000円くらいトレンチワンピースサイズＦ(平置き約cm)丈117身幅54W55H58色:黒●リネン混の通気性のよい生地感かと思います。●上品なLadyスタイルの主役級トレンチワンピース。●胸元の大き目ポケットでカッチリしすぎずカジュアルライクなデザインに。●ベルトでウエストマークすればスッキリと女性らしい綺麗なシルエットに♪●一枚でワンピースとしてはもちろん、ボタンを開けて羽織りとしても◎。※1度着用、目立った使用感や毛玉汚れも無く、状態はとてもよいかと思います。ですが、素人検品のため必ず見落としはあるとお含みおき下さい。細かな点を気にされる方、ご自身の目で確かめないと納得できない方は購入不可※不明点ご質問ください。※採寸サイズについて、測り方の違いなどにより、誤差が出るものと承諾の上ご購入ください。少しでも気になる方は、具体的に測り方を指示の上コメントにて問い合わせください。※出品中すべての商品に共通しますが保管上のシワや柔軟材などの匂い移りがある場合あり。※コンパクトかゆうパケットかゆうパケットプラスかネコポス発送、梱包（折り畳む、圧縮など）による畳シワ気になる方購入不可。追加送料負担いただければ余裕のある梱包にて発送可能、コメントくださいませ。※急ぎの発送は購入前にコメントにて問い合わせください。※購入後の発送催促、問い合わせNG。※ペット喫煙者無し。