⭐︎美品⭐︎結婚式用ティアラ（カチューシャ風）

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商品詳細
ウェディングドレス用のティアラです。カチューシャ風に全体を華やかせることができます。結婚式のリハーサル、本番等3回利用しましたが、使用感はないかと思います。2023年春に問屋さんで6,580円にて購入いたしました。ご不明な点などあればお問い合わせください。カラー···シルバー
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