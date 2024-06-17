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⭐︎美品⭐︎結婚式用ティアラ（カチューシャ風）
商品番号 B31535457638
商品名

⭐︎美品⭐︎結婚式用ティアラ（カチューシャ風）
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウェディングドレス用のティアラです。カチューシャ風に全体を華やかせることができます。結婚式のリハーサル、本番等3回利用しましたが、使用感はないかと思います。2023年春に問屋さんで6,580円にて購入いたしました。ご不明な点などあればお問い合わせください。カラー···シルバー
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