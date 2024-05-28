クロコダイル 長財布 レディース 高級 ブランド ワニ革 赤 財布 貴重 新品

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商品詳細
★★ラスト１点★★ご覧頂きありがとうございます。タイの有名ワニ革ブランドKanpoonyaの商品となります。ご自分へのご褒美や大切な方への贈り物に如何でしょうか？■サイズ約19×9.5×3cm■収納カードポケット×6札入れ×2フリーポケット×2小銭入れ×1ご入金確認後、1〜2日以内に発送いたします。素材...本革カラー...レッド財布形...長財布
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