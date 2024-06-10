NOLLY’S SOPHIノーリーズソフィ トリミングブラウス　フリル　白



NOLLEY’S sophi ＜飯豊まりえさん着用＞プリーツフリルシャツ



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ノーリーズソフィのトリミングブラウスです。白地に黒のトリミングが爽やかです。袖はさりげないフリルが可愛いです。サイズは38新品同様を譲っていただき室内試着のみです。特にダメージ見当たりませんが自宅保管していたものです。細かな見落としはご容赦ください。