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NOLLY’S SOPHIノーリーズソフィ トリミングブラウス　フリル　白
商品番号 V98866994839
商品名

NOLLY’S SOPHIノーリーズソフィ トリミングブラウス　フリル　白
ブランド名 ノーリーズソフィ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノーリーズソフィのトリミングブラウスです。白地に黒のトリミングが爽やかです。袖はさりげないフリルが可愛いです。サイズは38新品同様を譲っていただき室内試着のみです。特にダメージ見当たりませんが自宅保管していたものです。細かな見落としはご容赦ください。
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