美品 LACOSTE ラコステ ポロシャツ ストレッチ 伸縮 柔らか 刺繍 42 ...

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#かりんの半袖一覧はこちら♪■ブランドLACOSTEラコステ■商品名レディースポロシャツトップス半袖襟ボタン刺繍伸縮性ストレッチ素材やわらか柔らかい素材■商品説明・商品の状態：美品・目立った汚れや傷もなく綺麗な状態です(o^^o)・古着USED品です。・着回ししやすく、何にでも合わせやすいシンプルなポロシャツです。■サイズ42肩幅39身幅43裾幅42着丈51袖丈15アームホール19×2袖幅13※素人・平置き採寸となります※■色水色 ライトブルー■素材綿 コットンポリウレタン■即購入大歓迎です(*^^*)#かりんの半袖一覧はこちら♪②⑨-2カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋