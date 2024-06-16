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M アディダス ワッフル ポロ ポロシャツ polo ワンダー ホワイト
商品番号 L31002515904
商品名

M アディダス ワッフル ポロ ポロシャツ polo ワンダー ホワイト
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可値下げ不可（値下げコメント削除します）コメントのやり取りをしていても購入した方が優先です[商品名]adidasアディダスADICOLORCLASSICSWAFFLEPOLOSHIRTadidasOriginalsPOLOWONDERWHITE23SS-Iha9311ポロワンダーホワイトワッフルポロシャツ[サイズ]M着丈70身幅55肩幅47（cm）[状態]新品未使用バイマにて購入一度人の手に渡っているものですので、過度に状態を気にする方はご遠慮ください。未使用商品のため、商品に問題がある場合でも責任を負いかねます。写真にてご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。初期スレ・傷・汚れ・シワなどがある場合がございます。[発送方法]メルカリ便ポスト投函ビニールに入れて発送用の封筒もしくは袋に入れます。※大体ご購入（お支払）から2日以内に発送しておりますが、遅延する場合は取引メッセージにてご相談いたします。[備考]質問がございましたらコメントください。即購入頂いても結構ですが、状態に関しては写真にてご了承頂いたものとします。Tシャツワッフルシャツ襟付きベージュ白レディースメンズユニセックス完売品SEVENTEENドギョムDK着用
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