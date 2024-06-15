新品 定価13200円 エックスガール 秋冬 ブリーチ チェック 長袖シャツ

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お値引きは考えておりませんので、値下げの質問はご遠慮下さい。2点以上購入して頂けますと、同梱の場合送料を無料にさせて頂きます。#むシャツ出品一覧#む出品商品一覧出品時は一般料金の宅急便送料着払いに設定しております。直ぐにお買い上げ頂ける場合のみ、送料元払い(着払いよりお得な契約料金:宅急便:全国一律900円、レターパックプラス:全国一律580円)でお受け出来ます。お得な送料元払いをご希望の場合は設定と価格を変更しますので、必ず購入前に発送方法と共にご連絡下さい。※購入後、発送方法の変更はお受けできません。X-girlBleachedPlaidLSSHIRT、新品未使用品です。中厚のネルシャツ素材を使用し、オーバーサイズ、一点一点異なるブリーチ加工、両胸ポケットなど、細部まで凝ったデザインです。ゆとりのあるキレイなシルエットで、幅広いスタイルにお使い頂けます。長い季節大活躍のアイテムです。状態は試着のみの新品未使用。サイズは1表記。大きい作りで多くの方にお勧め出来ます。身幅:約60cm、肩幅:約58cm、着丈:約71cm、裄丈:約81.5cm。色はピンク。※柄のバランスに個体差のあるデザインです。在庫からの発送ですので神経質な方はご遠慮下さい。タグ付き。定価は税込み13,200円。100%正規品。他にも多数商品を出品しております。是非マイページも合わせてご覧下さい。よろしくお願い致します。