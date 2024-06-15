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milk バタフライ　ブラウス
商品番号 W24896214650
商品名

milk バタフライ　ブラウス
ブランド名 ミルク
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Milkのブラウスです。■デザイン:袖、襟周りフリル、バタフライ総柄■カラー:エンジ、ピンク、イエロー、ブルーグリーン、レッド■サイズ:FREE平置き採寸身幅　約45.0㎝着丈　約47.0㎝(肩から)■状態全体的にダメージは見当たらずきれいに見えます。長期保管の商品ですので劣化はあると思います。usedにご理解の程よろしくお願い致します。素人検品の為完璧ではありませんのでご了承下さい。■注意返品交換、神経質な方はご遠慮願います。お値下げ不可、即購入優先させて頂きます。#milk#vintagesunday
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