まみやで YouTuber 『 それ、リバウンドやで 』 Tシャツ Lサイズ

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YouTuberまみやでさんのTシャツ(Lサイズ)です。大好きでグッズが出たタイミングで購入させて頂きましたが着る機会が無いのでもっと大切にしてくれる方にお譲りしたくて出品しました。今ではもう購入出来ないので貴重です´`*新品未開封で届いたままの状態です。即購入⭕️よろしくお願いします。カラー···ベージュ袖丈···半袖