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- 新品未使用！cccmalieシーマリー人気完売フレンチスリーブ
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商品詳細
シーマリーのフレンチスリーブシャツになります。オンラインで購入し、試着のみの未使用品です。新品未使用ですが、一度人の手に渡ったものになりますので、ご理解の上購入してください。折りたたんで発送予定です。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地二の腕部分が細く見えるフレンチスリーブの袖丈になります。☆サイズ:フリーサイズ平置きで総丈:76㎝、身幅62㎝、ゆき:28.5㎝☆素材:コットン96%、ポリウレタン4%、☆ホームクリーニング可
http://narcologia.ru/goods/monophonic528512.html
http://narcologia.ru/goods/assessor527903.html
http://narcologia.ru/goods/composite196654.html
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cccmalie (シーマリー)フレンチスリーブ/ブラック-
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BARNEYS NEW YORK - 新品未使用 cccmalie シーマリー フレンチスリーブ ...
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