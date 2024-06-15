新品未使用！cccmalieシーマリー人気完売フレンチスリーブ

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シーマリーのフレンチスリーブシャツになります。オンラインで購入し、試着のみの未使用品です。新品未使用ですが、一度人の手に渡ったものになりますので、ご理解の上購入してください。折りたたんで発送予定です。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地二の腕部分が細く見えるフレンチスリーブの袖丈になります。☆サイズ:フリーサイズ平置きで総丈:76㎝、身幅62㎝、ゆき:28.5㎝☆素材:コットン96%、ポリウレタン4%、☆ホームクリーニング可