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- 【ピンクハウス】パフスリーブ ピンタック ブラウス
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商品詳細
プロフィールをご一読下さい。ご購入の際はご一読頂いたと判断させて頂きます。ピンクハウスのふんわり大きなパフスリーブが可愛いブラウスです。胸元と袖口のピンタックや、前立てと袖口のくるみボタンが可愛さを引き立てます。首周りのレースや胸元のリボンも可愛い雰囲気です。ゆったりとしたサイズ感ですので、幅広いサイズの方に着て頂けます。サイズ着丈 57肩幅 45身幅 50色的に目立ちませんが、小さな薄いシミがあります（8〜10枚目画像）。つまみ洗い等をして頂ければ取れると思います。折り畳んでジップロックに入れ、封筒にてポスト投函致しますのでご了承下さる方に。#ピンクハウス#パフスリーブ#ピンタック
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful105651.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture222841.html
http://narcologia.ru/goods/freshman897856.html
ピンタックパフスリーブブラウス(ブラウス)｜トップス｜FRAY I.D ...
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レディース パフスリーブピンタックコットンブラウス
FRAY I.D (フレイアイディー)ピンタックパフスリーブブラウス 23秋冬【FWFB234127】シャツ・ブラウス - 通販セレクトショップ HeartySelect | TODAYFUL.SNIDEL.CELFORD.COCODEAL等正規取扱 大阪枚方くずは
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ピンタックパフスリーブブラウス(ブラウス)｜トップス｜FRAY I.D ...
ピンタックパフスリーブブラウス(ブラウス)｜トップス｜FRAY I.D ...
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