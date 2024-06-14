【ピンクハウス】パフスリーブ　ピンタック　ブラウス

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プロフィールをご一読下さい。ご購入の際はご一読頂いたと判断させて頂きます。ピンクハウスのふんわり大きなパフスリーブが可愛いブラウスです。胸元と袖口のピンタックや、前立てと袖口のくるみボタンが可愛さを引き立てます。首周りのレースや胸元のリボンも可愛い雰囲気です。ゆったりとしたサイズ感ですので、幅広いサイズの方に着て頂けます。サイズ着丈 57肩幅 45身幅 50色的に目立ちませんが、小さな薄いシミがあります（8〜10枚目画像）。つまみ洗い等をして頂ければ取れると思います。折り畳んでジップロックに入れ、封筒にてポスト投函致しますのでご了承下さる方に。#ピンクハウス#パフスリーブ#ピンタック