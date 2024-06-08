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ブラックピースナウ　ヨーク切り替え　ストライプ　ブラウス
商品番号 C11532887077
商品名

ブラックピースナウ　ヨーク切り替え　ストライプ　ブラウス
ブランド名 ブラックピースナウ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラウスピースナウの、ヨーク切り替えストライプブラウスです。人から譲り受けたもので、定かではありませんが、割と初期のデザインだと思われます。ストライプ部分にラメ糸が使われていて控えめにキラッとします。ヨーク切り替えが可愛らしく、ボタンはシェルライクでちゅるんとした質感で美しいです。割と薄手の生地なので、初夏から真冬まで万能に使いやすいと思います。【状態について】目立った汚れ、傷などはございませんが、古着感はあると思います。ご了承ください。サイズM着丈:55㎝肩幅約41㎝カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬#ロリィタ#ゴスロリ#ブラックピースナウ#ピースナウ#BLACKPEACENOW#皇子系#アリスアンドザパイレーツ#ALICEandthePIRATES#シェグリット#Sheglit#ハロウィンコーデここの長さが知りたい、別角度の写真を載せて欲しいなど、ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください！
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