【動作良好】Technics テクニクス ターンテーブル SL-1600

即購入大歓迎^_^即購入前提の、価格交渉大歓迎(^^)/他にも音響機器を出品しております！#キラリリショップ音響はこちら！★商品の状態★通電確認 テーブルの回転 スピードの切り替え問題ありませんでした 針は付属いたしませんが、別の針をつかって音出しできました^_^簡易清掃基本動作確認済みになりますので、安心してご購入下さいませ(^^♪★メーカー★テクニクス★型番(商品名)★SL-1600SL1600★年式(購入年)★不明★カラー★シルバー★付属品★本体のみ★商品説明★新開発のB。FG方式ワンチップICにより操作性や安定性を向上《新開発のB。FG方式ワンチップICにより操作性や安定性を向上させたプレイヤーシステム》■外形寸法(mm)：幅453×高さ125x奥行き369■重量：8.5kg■以下定型文※万が一、商品説明にない不備があれば、受取評価前に連絡いただければ返品保障いたします。※扱っている商品のほとんどが中古品になります。汚れやキズなどある場合がございます。画像を見てご判断ください。商品の感じ方には個人差があるので、中古品にご理解いただける方の購入をお待ちしております。※他サイトや店頭でも販売しておりますので、予告なく削除されることもございます。お早目の購入をお願いします。動作確認アルコール除菌簡易クリーニングをしたのち、丁寧に梱包し、発送いたします。私のショップでは、ベビー用品家電スポーツアウトドア楽器など、多種多様な商品を取り扱っております。#キラリリショップぜひご覧ください(^^)/SKU1096_9_23_12800_8800種類···ターンテーブル



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