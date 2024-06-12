タニノクリスチー ダブルターンロック 2WAYストラップ付 ハンドバック

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タニノクリスチーTANINOCRISCIのダブルターンロックで創られた2WAYストラップ付ハンドバックです。綺麗です。”状態は、使用しておりますが綺麗な状態です。使用品又は未使用品でも一度は人の手に渡っているものになりますので、細微なダメージ等（コバ処理面のクラックや極僅かな擦れ等）でクレームされる方は購入をご遠慮ください。＊コバ処理面・・・革製品の切れ端・切り口の部分に施された薄い塗装膜タニノクリスチー本店購入。サイズ(cm省略・鞄などは一番大きな箇所で測定・おおよそのサイズ)サイズは、縦28センチ/横35センチ/マチ幅15センチほどです。