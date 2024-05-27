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コーチ　大きめショルダーバッグ
商品番号 T34774911433
商品名

コーチ　大きめショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチの大きめショルダーバッグです。こちらで購入し、当方一度のみ使用、最近は荷物が多くないので出品します。●サイズ：横　上部＝約29センチ、下部＝33センチ（台形になっています）縦＝約26センチマチ＝約5センチ●その他、注意事項：見たところ目立つ傷や汚れなどありませんが、角が少し毛羽立っているなど、多少の使用感はあります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。即購入可能です。取り下げる可能性がありますので、お早目にご検討頂けたらと思います。
http://narcologia.ru/goods/plaque402707.html
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