コーチ　大きめショルダーバッグ

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商品詳細
コーチの大きめショルダーバッグです。こちらで購入し、当方一度のみ使用、最近は荷物が多くないので出品します。●サイズ：横 上部＝約29センチ、下部＝33センチ（台形になっています）縦＝約26センチマチ＝約5センチ●その他、注意事項：見たところ目立つ傷や汚れなどありませんが、角が少し毛羽立っているなど、多少の使用感はあります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。即購入可能です。取り下げる可能性がありますので、お早目にご検討頂けたらと思います。
http://narcologia.ru/goods/plaque402707.html
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