【新品】ディーゼル　DIESEL ショルダーポーチ

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商品詳細
新品 自宅保存品ディーゼル ショルダーポーチ、ショルダーバッグです。長さ調節出来るのでどなたでも使えます。内ポケット 一つタテ 19cmヨコ 14.5cm幅 2cm素材···ナイロン種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュカラー ネイビー
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