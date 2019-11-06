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【新品】ディーゼル　DIESEL ショルダーポーチ
商品番号 D32371901176
商品名

【新品】ディーゼル　DIESEL ショルダーポーチ
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　自宅保存品ディーゼル　ショルダーポーチ、ショルダーバッグです。長さ調節出来るのでどなたでも使えます。内ポケット　一つタテ　19cmヨコ　14.5cm幅　　2cm素材···ナイロン種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュカラー　ネイビー
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