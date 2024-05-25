リリーブラウン LILYBROWN チャイナブラウス

ご覧いただきありがとうございます。LILYBROWNリリーブラウン2022年SS購入品宮脇咲良着用チャイナブラウス着用回数は3回ほどです。中のキャミソールもセットになっていたものをお付けしますが、写真5枚目のように少しだけ汚れがあります。中に着ると目立つものではありませんが、気になる方はご購入をお控えください。折り畳んでの発送になります。値下げ不可即購入⭕️



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