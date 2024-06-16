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インゲボルグ　長袖ブラウス
商品番号 D93152879233
商品名

インゲボルグ　長袖ブラウス
ブランド名 インゲボルグ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈...長袖ポリエステル63%トリアセテート37%身幅約43センチ着丈約52センチ透ける素材の為キャミソール付き　ポリエステル100%アウターインナーどちらも着回しできます
http://narcologia.ru/goods/cotton713561.html
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